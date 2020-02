Des plongeurs ont retiré les derniers échafaudages jeudi : la piscine bientôt terminée.

C’est un dossier qui n’a pas été de tout repos puisqu’il a connu de fameux rebondissements, voire des déconvenues, depuis 2008 et la fermeture définitive du Neptune. Mais la majorité en voit le bout: jeudi, des plongeurs ont retiré les derniers échafaudages sous les fonds amovibles de la nouvelle piscine, sur le site du paradis.

Elle sera ouverte au plus tard le 1er septembre prochain, et même sans doute avant si les aménagements extérieurs avancent bien. Une visite de chantier a permis à la presse de découvrir les bassins, qui sont déjà en eau.

Le principal fait 35 mètres sur 21, avec un système de fonds amovibles et de ponton flottant qui permet de définir trois zones différentes, avec des profondeurs allant de 0 à 3 mètres. Sur le côté, deux bassins avec de petits jeux sont destinés à la détente et aux enfants. Il y a aussi un hammam, et une petite zone de détente qui surplombe le tout.

© Fifi



L’intégration du bâtiment a été travaillée: la façade arrière est enterrée, et des toitures vertes ont déjà été plantées. Un soin particulier a également été apporté pour accueillir les personnes souffrant de tout type de handicap.

Le coût total des travaux est de 12,55 millions d’euros, hors TVA mais la mise sur pied de la Régie communale autonome a permis de récupérer ces 21% de TVA. La commune avait estimé qu’elle pouvait investir environ 5 millions d’euros dans le projet sans mettre ses finances en péril. Le pari est réussi puisqu’elle a décroché 4 millions d’euros de subsides provinciaux, et 3,5 millions d’euros venant de la Région wallonne.

Pour diminuer les frais de fonctionnement, l’accent a été mis sur la gestion la plus efficace possible de l’énergie. Le bâtiment a été conçu dans cette optique et d’après les projections, il sera plus économique que le stade !

Un système de cogénération permet par exemple de produire de l’électricité en chauffant, et les calories tant de l’air que de l’eau sont captées avant leur rejet à l’extérieur. L’eau de la piscine, arrivée en bout de course, servira pour les sanitaires et l’eau de pluie des toitures est également récupérée pour le nettoyage des plages.