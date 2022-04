Les Boucles impériales de Waterloo rassembleront familles et sportifs le lundi 6 juin 2022 (Pantecôte). À cette occasion, la commune recherche des signaleurs volontaires afin d’assurer la sécurité. Plusieurs centaines de cyclistes, certains expérimentés, d’autres un peu moins, parcourront les deux circuits proposés par les services des sports et Waterloo Tourisme. Les chemins, qui seront en majeure partie hors des grands axes, traverseront néanmoins certaines artères de la cité du lion. Les volontaires devront être disponibles durant 2 heures maximum d’affilée, entre 8 heures et 13 heures. Ils recevront un petit-déjeuner ainsi qu’un cadeau pour les remercier. Plus d’informations et inscriptions sur le site de la commune.