Les boucles impériales, ce sont trois parcours vélo à réaliser en famille, entre amis ou entre sportifs. Elles auront lieu le lundi 6 juin, jour de La Pentecôte, entre 9h et 11h. En guise de clin d’œil au Festival de la BD de Waterloo qui vient de s’achever, les Boucles Impériales s’organiseront autour du thème du 9e art.

Quatre circuits balisés et sécurisés seront proposés aux cyclistes. Les circuits kids et familles se feront devant la maison communale, les plus sportifs ont rendez-vous eux, devant le centre sportif du centre. Des bénévoles et motards de la police, assureront la sécurité de 9h à 12h. Passé midi, le plan des circuits sera mis en ligne et accessible à tous mais les organisateurs déclineront toutes responsabilité en cas d’accident.

Plus d’informations et inscriptions sur le site de la commune de Waterloo.