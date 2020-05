Les fils électriques et les fils barbelés qui entourent cette vaste prairie de trois hectares jouxtant la ferme ont été coupés.

Consternation, ce dimanche, du côté de la ferme d’Hougoumont. Ce haut-lieu du champ de bataille de Waterloo, pour l’instant fermé au public pour cause de pandémie, est aussi l’endroit où vivent les six chevaux ardennais qui, en temps normal, tirent la calèche qui transporte les touristes de la butte du Lion à la ferme. Ils sont dans leur pré avec un âne et, ce week-end, la vie de ces animaux a été mise en péril.

Disons-le d’emblée, ils sont sains et saufs. Mais dimanche, vers 7 h 30, une promeneuse a découvert que des actes irresponsables avaient été commis par des vandales et elle a (heureusement) donné l’alerte. À deux endroits différents, les fils électriques et les fils barbelés qui entourent cette vaste prairie de trois hectares jouxtant la ferme ont été coupés.

Une manœuvre qui ne s’improvise pas : il faut venir outillé d’une pince pour faire de tels dégâts. Plus préoccupant encore, des pierres et des briques étaient bien visibles dans la prairie et il est probable qu’elles aient été utilisées comme projectiles pour atteindre les chevaux.

" Un cheval est marqué à la tête et aux jambes arrière : il a sans doute reçu des cailloux, confirme le responsable culturel du Mémorial, Antoine Charpagne, qui est aussi en charge des animaux sur le site. Un autre cheval ne se laisse pour l’instant pas approcher à moins de dix mètres. Ils sont traumatisés. "

Et tout le monde a une frayeur rétrospective en pensant au drame qui aurait pu avoir lieu si les animaux, sortant de leur prairie, s’étaient retrouvés sur le ring tout proche. Une plainte a été déposée dès dimanche matin.