L’espoir était grand mais il a été réduit à néant vendredi dernier : non, les salles de cinéma ne rouvriront pas leurs portes dans les jours qui viennent. Un nouveau coup dur pour un secteur qui dispose pourtant de nombreuses possibilités d’ajustements pour garantir la sécurité des spectateurs. "Notre protocole est plus sévère qu’en France, où c’est ouvert, et on espérait vraiment rouvrir le 15 décembre, explique Patrick Piret, le responsable des Cinés Wellington à Waterloo. Dans une salle de 200 personnes, on en mettait au maximum 50, avec le port du masque, et en maintenant deux sièges d’écart entre chaque bulle tant sur le côté que devant et derrière."

Malgré toutes ces précautions, le gouvernement n’a pas autorisé les bobines à retrouver leur projecteur préféré. "Nous avions décalé les séances pour respecter le couvre-feu. C’était un casse-tête, notamment pour permettre aux spectateurs venant de Bruxelles de pouvoir rentrer chez eux. Au final, on a fait tout ça pour rien. Tout était réuni pour que cela se passe dans de bonnes conditions car même au niveau des sorties, il n’y avait pas de gros films prévus comme un nouveau James Bond qui aurait attiré beaucoup de monde. De notre côté, nous avions mis sur pied une programmation originale pour satisfaire les spectateurs."

Et si, pour le moment, la survie des Cinés Wellington n’est pas en danger, ce n’est pas pour autant qu’on voit la vie en rose. "Aujourd’hui, on met de l’argent de notre poche et on puise dans nos liquidités, avoue Patrick Piret. On va tenir le coup et j’espère que tout cela sera derrière nous au mois de juillet."

Car le cinéma, c’est aussi bon pour la santé. "Les gens en ont marre et les cinémas permettent de remonter le moral des spectateurs en toute sécurité. Plusieurs personnes m’ont dit, en sortant de la salle, que venir au cinéma et regarder un film leur avait permis de décompresser et d’enfin penser à autre chose qu’au Covid-19."