La chaîne belge d'articles pour bébés s’adapte et mise sur la vente en ligne au détriment du retail, trop coûteux.

Deux magasins Noukie’s, ceux de Waterloo (Chaussée de Bruxelles) et de Louvain-la-Neuve (Esplanade), fermeront définitivement leurs portes au deuxième trimestre de cette année, nous confirme Simon-Pierre Gilliot, patron de l’enseigne.

L’entreprise belge spécialisée dans les articles pour bébés et jeunes enfants totalise actuellement 17 boutiques, 9 en Belgique et 8 en France.

Les fermetures annoncées sont le résultat de deux phénomènes.

"Aujourd’hui, pour les magasins physiques, c’est assez compliqué parce que les charges sont très élevées, explique Simon-Pierre Gilliot. Sur certaines zones, les loyers ne sont plus en adéquation avec le marché. On préfère donc arrêter plutôt que perdre de l’argent."

Ensuite, il y a l’évolution vers l’augmentation de la vente en ligne. "Ce qui n’est pas un problème en soi", précise le parton de l’entreprise. Une réalité générale mais accentuée par le public cible de Noukie’s. "Les jeunes ou futures mamans d’aujourd’hui, qui représentent la majorité de notre clientèle, sont des femmes qui sont nées avec l’internet. Donc elles ont un comportement de consommation qui n’a plus rien à voir avec celui des jeunes mamans d’il y a dix ans."

Noukie’s, qui emploie environ 80 personnes, devra se séparer de quelques membres du personnel. "On parle de deux personnes d’un côté et d’une personne et demi de l’autre. Une perte d’emploi nette à ce niveau, donc, mais on crée de l’emploi avec l’e-commerce", précise Simon-Pierre Gilliot.