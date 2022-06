Les 18 et 19 juin se tiendront les célèbres reconstitutions de la bataille de Waterloo. L’occasion de revivre ce tournant de l’histoire européenne. Mais qu’aurait été la bataille sans les préparations et la vie dans les bivouacs ? Une fois encore, il sera possible de revivre la vie des soldats sur les champs, mais également dans les bivouacs, ou différentes animations et reconstitutions auront lieu, pour les grands, comme pour les petits.

Le dernier QG de Napoléon et la Ferme d’Hougoumont

Au dernier QG de Napoléon, il sera possible de découvrir la vie des soldats hors des champs de bataille. L’Empereur y sera également présent ainsi que l’ensemble de ses États-majors. Des activités en continu - explicitées ci-dessous - pour les enfants comme pour les adultes y seront proposées tout le week-end.

Du côté de la Ferme d’Hougoumont (village des Alliés), une trentaine d’artisans seront présent afin d’illustrer les métiers d’antan. Les 1000 soldats reconstitueurs y stationneront tout le week-end.

L’ambulance 1815

Au dernier QG de l’Empereur, il sera possible d’assister à la reconstitution d’un poste médicale, ou des chirurgiens, pharmaciens et médecins redonneront vie aux différents outils et instruments médicaux afin de procurer les premiers soins aux soldats blessés. Le rôle et la vie du despotat (brancardier), véritable pilier de la santé sur les champs de bataille sera mis à l’honneur. Vous pourrez également observer la façon dont les soldats se détendent et comment lit-on une carte géographique d’époque.

La Blanchisseuse de l’État-major

La qualité et la propreté des costumes et apparats des hauts responsables sont d’une importance cruciale dans la reconnaissance de ceux-ci à l’époque. C’est pourquoi la blanchisseuse de l’État-major lavera le linge sale avec des cendres comme produit à lessiver. Gardienne des traditions, elle animera et partagera ses secrets tout au long du week-end.

© Didier Lebrun

L’école du petit soldat

Pour cette animation, les enfants seront déguisés en Grenadier du Premier Empire. Équipés de différents accessoires, ils expérimenteront la vie du soldat, l’apprentissage des différentes étapes du chargement d’un fusil de l’époque et plein d’autres aspects de la vie d’une jeune recrue.

Cette animation requiert une inscription préalable au QG même. Les groupes se feront par 15 enfants. L’âge minimum est de 7 ans.

Spectacle de magie du 19e siècle

Au QG de l’Empereur, vous pourrez admirer les tours de magie d’un véritable virtuose de la discipline : Doug Spincer. Ce dernier vous fera vivre un spectacle de magie digne des plus grands prestigitateurs du 19e siècle.

L’inscription est obligatoire et se fait sur place. 25 personnes pourront assister à chaque session.

Lecture du Tarot

Une pratique vielle de plusieurs siècles, mais qui était bien présente sur les bivouacs à l’époque de Napoléon. Les tarologues de l’asbl Soleilune accueilleront les adultes désireux d’en apprendre davantage sur eux-mêmes au dernier QG de Napoléon. L’occasion de découvrir cette pratique qui fascine l’être humain depuis le 13e siècle.

La reconstitution des uniformes et accessoires du Premier Empire

Antikcostume est la référence dans le domaine de la reconstitution des uniformes liés à l’Empire Napoléonien. Passionnés de père en fils, l’artisan équipe également des musées de renom tel que le Grévin ou le Louvre récemment.

© Didier Lebrun

Les uniformes seront en exposition le vendredi et le samedi au dernier QG.

Un convive presque parfait, à la table de Napoléon

Pour conclure ce tour des activités proposées en parallèle des deux reconstitutions de la grande bataille, quoi de mieux que de manger à la table de Napoléon ? L’occasion d’entendre des anecdotes inédites sur la grande bataille.

Vous serez accueilli par la musique de la garde impériale, avant de découvrir les mets culinaires de l’Empereur. Vous prendrez place aux côtés de Napoléon en personne et suivriez les règles de bienséance initiées par madame Campan, laquelle fut femme de chambre pour la reine de France, Marie-Antoinette.

© Didier Lebrun

La participation à l’activité coûtera 10 € (inclus, la visite du musée provincial) et durera 1 h 45. L’inscription se fait via un formulaire sur le site de l’événement.

Des guides sont également proposés afin de vous guider dans les bivouacs. Ils vous raconteront l’essentiel de la vie des soldats durant les phases de campement. L’inscription est également obligatoire et la visite se fera par groupes de 25.

Toutes les animations (mise à part “Un convive presque parfait”), en dehors des reconstitutions de la bataille, sont comprises dans le prix du ticket combiné, d’une valeur de 12 € (gratuit pour les moins de 10 ans).

Pour rappel, les deux reconstitutions de la bataille se feront le samedi 18 juin à 20 h et le dimanche 19 juin à 10 h 30. Les bivouacs seront eux accessibles, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche, de 12 h 30 à 17 h.