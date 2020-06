La commune travaille par poche, quartier par quartier en 2020 mais aussi en 2021.

Interrogé lors du dernier conseil communal afin de faire le point sur l’arrivée des zones "30" à Waterloo, Cédric Tumelaire, l’échevin de la Mobilité, a apporté quelques précisions en la matière. "Nous allons travailler par poche car il est impossible de mettre toute la commune en zone 30", commente-t-il.

À titre d’exemple, plusieurs aménagements devraient être réalisés (et terminés) dans le courant du mois de juillet dans le quartier du Faubourg Est. "Si cela se passe bien et que c’est concluant, on devrait s’occuper du Faubourg Ouest où l’on vise la rentrée scolaire au niveau du timing des travaux alors que des aménagements devraient être réalisés en octobre sur une partie du Chenois."

Un planning assez large car il ne suffit pas de planter des panneaux pour annoncer l’arrivée d’une zone "30". "Il faut créer des effets de portes, rappeler au quartier qu’on passe en zone 30, installer un radar préventif et également travailler en collaboration avec la police , continue Cédric Tumelaire. Mais notre intention est bien de nous occuper de ces trois quartiers en 2020."

Rue scolaire : pourquoi pas