Dans l’édition 2019 du Guide Michelin, Arold Bourgeois, le chef du bistro “Little Paris” situé au 89 de la chaussée de Bruxelles à Waterloo, gagnait, non sans étonnement, sa première étoile. Deux ans plus tard et après une année plus que dramatique pour le secteur de la restauration, la perte de son étoile, annoncée par le Guide Michelin ce lundi, n’est pas facile à encaisser. “Je suis autant surpris de la perte de cette étoile que de l’avoir gagnée”, explique Arold Bourgeois.

Comme le décrit son chef, ce bistro parisien à l’ancienne propose une cuisine très “canaille”, et n’a jamais cherché la gloire ni la reconnaissance d’un guide aussi prestigieux que le Michelin. “Jamais de ma vie je n’aurais cru gagner une étoile, d’ailleurs je n’aime pas la chasse aux étoiles ; elle est seulement arrivée par hasard, et du reste je n’avais même pas remarqué tout de suite. En plus, elle a toujours été accrochée en cuisine et non dans le restaurant”, confie Arold Bourgeois. Le bistro était également lauréat du titre d’Artisan cuisine de l’année 2020 par Gault&Millau.

Après une année difficile, c’est un coup de massue pour le chef, déjà en arrêt de travail forcé. “C’est une annonce vraiment bizarre, j’ai déjà la tête au fond du seau. Normalement, c’est un petit coup de pied au cul et on repart au combat, mais là ce n’est pas possible. Demain, je vais me lever et je serais devant Netflix et pas devant les fourneaux”, explique le chef, dépité. Le restaurant n’aura travaillé que quatre mois en 2020 et au vu de la situation sanitaire, aucune date n’est encore prévue pour la réouverture du secteur.

Malgré une étoile “filante” et cette claque supplémentaire de la part du Guide Michelin, Arold et son équipe seront fin prêts à accueillir les clients, dès que cela sera permis.