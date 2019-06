En mai, cela faisait trois ans que Marc Ninane voyait son enfant emmené pour un aller sans retour à l’île Maurice, à près de 10 000 kilomètres de distance. Et ce, en toute légalité : le jugement rendu par le tribunal de la famille de Bruxelles autorisait son ex-femme, d’origine mauricienne, à partir avec leur enfant âgé alors de 2 ans.

Un coup de poignard pour le Waterlootois qui était loin de s’imaginer la tournure des événements lorsqu’il s’est marié sur le sable blanc quatre ans plus tôt. Car on ne peut pas dire qu’ils aient précipité les choses. Les tourtereaux se sont rencontrés en 2008 et se sont mariés en 2012. Après quoi, ils sont allés habiter en Belgique, où ils sont devenus parents en 2014. Mais très vite, les choses ont tourné au vinaigre.

(...)