À l’instar de sa collègue de Wavre, le bourgmestre Vincent Scourneau, à Braine-l’Alleud, a rédigé hier une ordonnance imposant le masque pour tous les citoyens qui circuleront dans le centre-ville. Elle sera mise en œuvre pour les soldes, c’est-à-dire à partir du 1er août.

Cela concerne l’hyper-centre, depuis le plateau de la gare jusqu’à la place du Môle en passant par les avenues Jules Hans et Léon Jourez, la rue du Serment ou encore le parc du Centre. En clair, tous les endroits les plus fréquentés, et qui pourraient l’être plus encore durant la période de solde.

Pour le reste du territoire communal, c’est une autre mesure qui sera imposée : tous ceux qui circuleront dans l’espace public devront être en possession d’un masque. Ce qui veut dire qu’ils ne devront pas obligatoirement le porter, mais ils doivent être en capacité de le faire s’ils se trouvent dans la situation de ne pas pouvoir respecter la distanciation sociale.

Les règles de l’ordonnance du bourgmestre seront matérialisées dans les rues concernées du centre-ville par des autocollants apposés sur les trottoirs. Le fait de fixer le 1er août comme date d’entrée en vigueur permet de préparer la mise en œuvre et d’informer les citoyens. Et il vaut mieux puisque des consignes strictes ont été données à la police locale, qui sera chargée de vérifier le respect de ces obligations.