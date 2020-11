Originaire de Braine-l’Alleud, Maxime Mandrake est un magicien professionnel de 23 ans qui, depuis l’âge de 9 ans, cultive cette passion de la magie. Depuis le reconfinement, l’illusionniste a dû suspendre ses spectacles devant son public et trouver des idées pour continuer à vivre de sa passion.

On le sait, les secteurs culturel et du spectacle sont parmi les plus grandes victimes de la crise actuelle et il est difficile de se réinventer. "Je gagne ma vie uniquement de ça", souffle Maxime Mandrake. Qu’à cela ne tienne ! Il a alors décidé de se tourner vers le virtuel et de proposer un spectacle diffusé en live streaming, "l’Illusion numérique", qui garde un côté participatif et interactif. "J’ai dû trouver une solution pour continuer à faire rêver mon public", dit-il.