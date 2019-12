© DR

Mercredi dernier, Burger King ouvrait sa plus grande enseigne de Belgique à Waterloo, à la place du Quick, drève Richelle. Une ouverture qui, forcément, a fait beaucoup de bruit et attiré énormément de clients. Mais Burger King n'est pas le seul fast-food de la cité du Lion. De l'autre côté de la chaussée de Bruxelles, on retrouve le McDo.Entre les deux enseignes, une petite guerre (amicale) est lancée pour celui qui aura le slogan le plus original pour attirer les clients. Dernière en date, celle du McDo avec une affiche énorme où l'on peut lire: "Served by a king or served as a king" (Servi par un roi ou servi comme un roi). L'enseigne au grand "M" fait ici référence au service à table proposé par l'enseigne.On attend avec impatience la réponse de Burger King qui, lui aussi, a su faire preuve d'originalité par le passé.Et vous, vous êtes plutôt Whopper ou BigMac ?