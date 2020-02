La demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un nouveau McDonald’s à Mont-Saint-Pont, à Braine-l’Alleud, fait beaucoup réagir depuis quelques jours. Vincent Navez, administrateur délégué de LNG Associates, qui développe les réseaux commerciaux ou Horeca de ses clients, parmi lesquels McDonald’s, se veut pourtant rassurant.

Tout d’abord, Vincent Navez justifie le choix de l’emplacement : "Braine-l’Alleud est la plus grosse entité du Brabant wallon, avec environ 40 000 habitants, explique-t-il. Pour qu’un McDonald’s soit optimal, on a besoin d’espace, de visibilité, de passage et d’un terrain qui soit bâtissable au niveau administratif. Celui sélectionné répond à tous ces critères."

Un lieu idéal donc… au détriment du voisinage ? "Il est tout à fait légitime que les voisins proches aient des craintes sur le projet, concède son développeur.

(...)