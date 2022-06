Les chiffres autour de la pièce de théâtre "Faites l’amour avec un Belge", écrite et produite par le Waterlootois Michaël Dufour, donnent le tournis.

Née il y a 12 ans, cette création, qui a déjà été jouée plus de 2 000 fois, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique. Chaque année très demandée, elle est devenue la comédie la plus jouée au Festival Off d’Avignon depuis la création de celui-ci en 1966. Elle sera de nouveau présentée du 6 au 26 juillet. Rencontre avec son auteur, quelques jours avant le début du festival.