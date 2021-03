Vendredi dernier, Michel Meire, un Brainois de 75 ans, a reçu sa convocation par SMS pour se faire vacciner le mercredi 24 mars. Lorsqu’il a voulu s’inscrire en ligne sur le planning du centre de proximité de Braine-l’Alleud, il n’y avait pourtant plus aucune plage de libre mercredi. Il a alors décidé de s’inscrire par téléphone mais son interlocuteur lui a également indiqué qu’il n’y avait plus de place. “On m’a dit de rappeler plus tard car il n’y avait plus de vaccin, mais j’avais déjà attendu 30 minutes avant d’avoir quelqu’un au bout du fil et je voulais absolument être vacciné mercredi”, explique Michel.

Alors qu’il habite à seulement 300 mètres du centre de vaccination de Braine-l’Alleud, il a quand même choisi de s’inscrire dans un des deux autres centres proposés, le PAM Expo à Court-Saint-Étienne, centre de vaccination majeur du Brabant wallon. Là-bas, il a trouvé directement une place de libre. Seule la marque du vaccin varie car il ne recevra pas l’AstraZeneca mais le Pfizer, dont l’attente entre les deux doses n’est que de deux semaines.