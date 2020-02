Un grand brainstorming avec la population est prévu le 11 février prochain.

Que ce soit à Waterloo ou ailleurs en Brabant wallon, la mobilité est problématique. Il n’est pas toujours aisé pour les autorités communales de trouver des solutions, alors au sein de la cité du Lion, on a décidé de faire confiance aux habitants et de les impliquer.

Au menu : un brainstorming géant prévu le 11 février à 19 h dans la salle Jules Bastin. Dans un premier temps, un responsable du bureau d’études Transitec, spécialisé dans les problématiques de mobilité, présentera diverses approches envisageables pour améliorer la situation globale, d’une part, et les aspects plus particuliers, d’autre part. À l’issue de ces présentations, les membres du public auront l’occasion de s’exprimer, de suggérer des idées et de poser leurs questions. L’objectif est de construire ensemble un plan pour améliorer la situation à Waterloo.

Bien évidemment, plusieurs thèmes différents seront abordés. Parmi ceux-ci, on pointera la baisse du trafic de transit, essentiellement dans les quartiers résidentiels, la réduction de la vitesse, la diminution du niveau de bruit lié à la circulation, la stimulation des modes doux (piétons et cyclistes) et l’amélioration des déplacements des personnes à mobilité réduite.

Parmi les pistes qui pourront être explorées, figurent notamment l’aménagement d’effets de porte aux entrées des quartiers, une réflexion sur le stationnement en voirie ou encore l’extension éventuelle de zones 30 dans la commune. "Quelles que soient les solutions envisagées, il faut aussi compter sur le civisme des habitants, avoue l’échevin de la Mobilité, Cédric Tumelaire. Et cela commence devant chez soi : stationner son véhicule correctement, lever le pied dans les petites rues. Chaque riverain est acteur du changement. Ce n’est qu’ensemble que nous arriverons à une réelle amélioration."

À l’issue de cette séance, l’échevinat de la Mobilité compilera les idées dans un rapport. Ce document sera transmis au Conseil consultatif communal de la mobilité qui évaluera les diverses propositions et sera chargé de suggérer des solutions.