La police a toutefois dressé un P.-V. à une dame venue en voiture pour faire son jogging.





Les patrouilles continuent à se relayer nuit et jour dans les points sensibles de Waterloo pour veiller au respect des mesures de confinement destinées à lutter contre la propagation du Covid-19 et édictées par le Conseil national de sécurité. Jusqu’à ce mercredi, la zone de police waterlootoise a dressé 61 procès-verbaux pour non-respect de ces règles. Car l’heure n’est plus vraiment à l’information mais à la répression.

Par groupes de deux, les patrouilles arpentent des rues de la cité du Lion et particulièrement les endroits "chauds", comme le centre-ville, le parc Jules Descampe et le bois des Bruyères. Elles se rendent aussi dans des lieux où des riverains ont signalé des agissements répréhensibles.

Sur le terrain, le constat est sans appel : c’est extrêmement calme. Les riverains semblent avoir compris l’obligation de rester chez eux. Quelques promeneurs, seuls, avec leur chien ou en famille, font leur apparition dans le centre-ville mais aucun groupe d’envergure. Dans le parc Descampe, par contre, les policiers ont rapidement repéré deux jeunes assis sur un banc, fumant une cigarette. Les deux protagonistes expliquent être assis là depuis peu. Les policiers les invitent à quitter les lieux, sans leur dresser de procès-verbal. "Ils sont deux, l’un était assis, l’autre debout et à une distance raisonnable l’un de l’autre… Il faut un minimum de tolérance", concède l’inspecteur Julien Massimi. "Mais si dans 30 minutes, on les recroise, là, on verbalisera", ajoute Cédric Hoffman, commissaire aspirant.

Vers 17 heures, à l’entrée du bois des Bruyères, une autre équipe a par contre verbalisé une habitante de la chaussée Bara, venue en voiture faire son jogging. La circulaire est pourtant claire : on ne prend pas son véhicule pour aller se promener ou pratiquer une activité sportive. Le P.-V. sera envoyé au parquet, qui a désormais fixé le montant de l’amende à 250 euros.