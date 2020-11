Lorsqu’elle a déposé son fils Simon à Notre Village, à Ophain, il y a deux semaines, Chantal Bauwens ne s’attendait pas à ne plus le revoir avant un mois. Le 12 novembre, on lui a pourtant annoncé que son fils, testé positif asymptomatique, ne pourrait pas rentrer le week-end ni sortir du centre avant la mi-décembre, à moins qu’elle ne le reprenne à la maison pour au moins deux semaines. “ J’ai pleuré car je ne voulais pas laisser mon fils mais je ne me sentais physiquement et moralement pas capable de recommencer un confinement seule avec lui à la maison , avoue-t-elle. Je l’ai laissé au centre à contre-cœur .”

C’est que la Tubizienne a vécu sept mois de confinement très éprouvants avec son fils de 31 ans atteint d’autisme. Au mois de mars, elle a en effet pris la décision de le reprendre chez elle, plutôt que de le laisser dans l’institution. Ce qu’elle ne savait pas à ce moment-là, c’est que ce confinement, censé durer quelques semaines, se prolongerait jusqu’à la mi-octobre. Elle a tenté de le placer quelques jours en juillet mais ça s’est mal passé et elle a préféré le reprendre à domicile.

Ce n’est donc que le 12 octobre que Simon a pu retourner dans le centre. Il y restait la semaine et rentrait le week-end. Mais avec le confinement du “silo” dans lequel il se trouve, il ne pourra revoir sa maman qu’à la fin de la quarantaine, à la mi-décembre. Chantal craint que de nouveaux cas n’apparaissent et que le retour de son fils soit reporté. “ Mon fils n’est jamais resté aussi longtemps loin de moi. J’ai peur que les semaines ne se transforment à nouveau en mois. La quarantaine des personnes asymptomatiques ne dure normalement qu’une semaine. J’ai du mal à comprendre les règles du centre .”