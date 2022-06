La ministre wallonne de la sécurité routière Valérie De Bue et l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) proposent cette solution pour que les citoyens mesurent librement leur taux d'alcool en soirée, et en tirent les conséquences. Les six bornes interactives tourneront dans les lieux de fête et de concert des différentes provinces wallonnes. Ces machines, mises au point par la société belge Fline, indiquent si le conducteur est apte à prendre le volant, le montant de l'amende éventuelle, et le temps qu'il faut attendre pour reprendre le volant dans des conditions optimales.

Avant de souffler dans un embout en carton, l'utilisateur doit cocher les cases d'un petit formulaire pour préciser son âge, son genre, et s'il compte reprendre le volant rapidement. L'interaction se fait via un écran qui diffuse un petit clip pour inciter à l'utilisation de la borne, et donne également des conseils de prévention.

Lors des soirées, des "enquêteurs" questionneront les utilisateurs pour évaluer l'impact de l'utilisation de ces bornes sur le comportement des conducteurs. Une évaluation est prévue en fin d'année et si les effets sont favorables, l'expérience pourrait se généraliser. Pour éviter les "concours" auxquels pourraient se prêter les fêtards, la borne n'indique pas le taux d'alcool au-delà du maximum légal.

"Ces bornes passeront dans une trentaine de lieux durant le deuxième semestre de l'année. C'est un outil interactif, moderne, qui permet de s'évaluer tout au long de la soirée. L'idée est de favoriser une prise de conscience: on n'est pas là pour condamner, mais pour aider à une réaction adéquate", indique Françoise Guillaume, la directrice générale de l'AWSR.

On estime que les accidents impliquant un conducteur sous influence d'alcool causent chaque année un quart des accidents mortels, soit près de 45 décès en 2021.