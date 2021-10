L’immeuble à appartements situé au coin de la rue des Marolles et de la rue de Goëtte aura décidément causé des soucis à la Régie foncière communale tout au long de son existence. Construit dans les années 1990 à la suite d’un concours d’architecture, il s’est rapidement dégradé. Les malfaçons et l’humidité le rendent, aux yeux du collège en tout cas, désormais impossible à rénover. Le prix serait trop élevé pour réaliser des travaux efficaces et l’an dernier, le conseil communal avait voté la mise en vente du bâtiment.