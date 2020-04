Dans sa pharmacie de Braine-l’Alleud, Olivier Parvais n’a pas peur d’être contaminé par le coronavirus.

"C’est une question que je ne me suis jamais posée en presque trente ans de carrière mais qui est arrivée à du 200 à l’heure avec cette crise", explique-t-il. "Il n’y a pas de peur car nous prenons toutes nos précautions. Il y a désormais une séparation physique avec du plexiglas. Nous utilisons tous un tablier que nous faisons bouillir le soir à la maison, et nous changeons souvent de vêtements. Nous sommes prudents mais nous savons aussi que personne n’est à l’abri du risque…"