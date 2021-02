A l’arrêt depuis novembre, le gérant de la salle pense que le secteur du sport est oublié

Décrites au même titre que les commerces dits "non-essentiels", les salles de sports et de fitness sont à l’arrêt depuis maintenant 4 mois et aucune réouverture n’est encore prévue à ce jour., explique Norbert Camara, le gérant du Premium Fit, situé sur la chaussée de Bruxelles à Waterloo. Selon lui, le secteur a du mal à se faire entendre et aucun représentant ne porte sa voix. A bout, Il a poussé un coup de gueule sur la page Facebook de la salle de sport le weekend dernier. Selon lui, une réouverture est indispensable physiquement et psychologiquement pour ses clients., dit-il.