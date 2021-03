© DR

Depuis ce mercredi matin, certains habitants de Waterloo, Lasne, La Hulpe et Rixensart connaissent des difficultés pour se connecter à Internet. Et pour cause: un câble de fibre optique a été malencontreusement sectionné au niveau des travaux du RER à la gare de Waterloo.Les utilisateurs des réseaux Proximus, Orange et VOO sont impactés par cette panne depuis ce matin et ils vont devoir prendre leur mal en patience car la coupure ne devrait pas être résorbée avant le début de soirée. Un coup dur en cette période de télétravail.