Un élargissement des modalités au parc à conteneurs brainois dès ce lundi



La semaine dernière, comme les autres parcs à conteneurs du Brabant wallon, celui de Braine-l’Alleud - qui est aussi accessible aux habitants de Waterloo - a rouvert ses portes mais seuls les déchets verts étaient acceptés. C’est qu’il fallait voir comment organiser cette reprise des activités après plusieurs semaines de fermeture, et gérer le flux des usagers.

Finalement, tout s’est bien déroulé, au point que le parc à conteneurs - qui n’est pas géré par l’intercommunale inBW mais par une société privée - a élargi les conditions d’accès.

Le site internet communal brainois annonce en effet que dès ce lundi 27 avril, les particuliers pourront non seulement déposer leurs déchets verts comme ils le font depuis plusieurs jours, mais aussi des papiers et des cartons, et même des plastiques durs. Attention toutefois avant de charger les remorques et les coffres de voiture, les responsables n’accepteront, par passage, qu’une seule catégorie de déchets à la fois.

Comme précédemment, l’accès au parc ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité (plus d’espace disponible au domicile par exemple) et des conditions strictes liées à la crise sanitaire actuelle doivent être respectées comme le port d’un masque et de gants, la nécessité d’apporter ses propres outils et la limitation à une seule personne par véhicule.