Formellement, puisqu’elle était prévue lors du premier week-end du mois de septembre, la braderie des commerçants de Braine-l’Alleud n’était pas concernée par l’interdiction des événements de masse jusqu’à la fin du mois d’août. Et les commerçants avaient planché sur son organisation, prévoyant d’ailleurs une nouvelle formule.

Il restait cependant quelques inconnues, dont le contexte sanitaire. Pas question d’organiser ce grand événement commercial à l’échelle de tout le centre-ville si la phase 5 du déconfinement n’est pas mise en oeuvre, avec la levée de différentes restrictions. Si on pouvait être optimiste il y a deux ou trois semaines, la situation a quelque peu changé.

On sait aussi que la grande braderie de Lille a été annulée, comme d’autres braderies de moindre ampleur dans des villes voisines de Braine. Si l’événement brainois était maintenu, il risquait d’y avoir vraiment beaucoup de monde, avec comme résultat une certaine difficulté à faire respecter les mesures de précaution… qui pourraient être renforcées d’ici là.

Il fallait dès lors trancher et l’association des commerçants l’a fait à la fin de la semaine. Une communication a été rédigée sur la page Facebook des commerçants et artisans brainois.

« C’est avec un grand regret, mais également pour la santé de tou(te)s, que nous sommes dans l’obligation d’annuler la braderie de cette année, y lit-on. La décision a été dure à prendre lors de notre réunion avec le comité d'administrateurs, mais en effet, la prescription des mesures à mettre en place pour l’organisation de l’événement sont beaucoup trop contraignantes et ne nous permettrons pas de faire de ce week-end, une fête conviviale. Nous ferons en sorte d'aider à la reprise du commerce pour cette année et vous préparons une braderie encore plus extraordinaire pour l'année prochaine ! »