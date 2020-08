Au début de cette année, alors que les aménagements intérieurs se terminaient, le collège communal avait gardé une bonne marge de sécurité en annonçant l’ouverture de la nouvelle piscine, située sur le site du Paradis, au début du mois de septembre.

Il ne restait que les travaux extérieurs et les engagements pour constituer la nouvelle équipe. La crise du coronavirus et les mesures de confinement sont passées par là et ont ralenti les procédures ainsi que le travail sur le terrain. Mais le 1er septembre restait la date officielle. Aujourd’hui, tout est prêt et en théorie, à la rentrée, la nouvelle piscine pourrait ouvrir ses portes. Mais les incertitudes actuelles quant à la situation sanitaire et la prudence dont continue à faire preuve le Conseil national de sécurité n’incitent pas à la précipitation.