Lors du dernier conseil communal de Braine-l’Alleud, le 21 décembre dernier, Christine Huenens, la conseillère communale du parti de l’opposition Intérêts Brainois, a interpellé le bourgmestre Vincent Scourneau sur la création de zones "chien sans laisse" au Parc Bourdon, au Cheneau et au Paradis.

Christine Huenens a été contactée en décembre 2020 par Isabelle Delcuve, une des riveraines à l’origine de la pétition ayant pour but de délimiter certaines zones où les chiens pourraient se dépenser librement. Celle-ci a recueilli un total de 320 signatures, papier et web combinés. Selon elle, certains riverains brainois sont parfois verbalisés par les gardiens de la paix à hauteur de 60 euros lorsqu’ils laissent leur chien sans laisse dans un parc. "Les chiens ont besoin, pour leur santé, de courir sans laisse. Et certains endroits le permettent à Braine-l'Alleud", explique-t-elle.

Mais la réponse du bourgmestre de Braine l’Alleud n’est pas réjouissante. "Il dit qu’il suffit d’aller faire courir les chiens dans la campagne, mais cela ne répond pas à la question. Certains riverains n’ont pas de voiture. Je pense qu’il a eu une réponse facile", explique Christine Huenens. Selon elle, l’urbanisation de Braine-l’Alleud explique le besoin croissant de zones sans laisse pour les chiens. De plus, Vincent Scourneau, a fait appel au conseiller communal Sébastien Patureau, vétérinaire de profession, pour intervenir lors du conseil. "Le bourgmestre m’a contacté avant le conseil communal à propos de la pétition. Je pense que l’idée est bonne en soi et je ne la critique pas. Malheureusement les animaux ne sont pas assez éduqués et on risque des situations de bagarre", explique-t-il. Il ajoute en effet que la manière de mettre en place ce type de zones est compliquée et que le bourgmestre a déjà un avis assez tranché sur la question.

Isabelle Delcuve et Christine Huenens attendent à présent une réponse officielle de Vincent Scourneau à leur requête. Suite à cela, elles décideront de la suite des démarches qu’elles souhaiteront mettre en œuvre.