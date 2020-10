© Brys

Il y a quelques jours, les organisateurs du Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) présentait cette nouvelle édition , la huitième du nom. L'occasion de préciser qu'il ne s'agira pas d'une édition au rabais, avec de nombreux films venant de tous les horizons à l'affiche et plusieurs événements organisés à côté du festival. Seul changement: la disparition du WaHFF Village, qui permettait aux spectateurs de se réunir et de discuter après une séance parfois intense.Lors de cette présentation, les organisateurs ont également présenté l'invité d'honneur de cette édition: Patrice Leconte, qui n'est autre que le réalisateur, notamment de la série "Les Bronzés". Mais comme toujours, restait à connaître le nom des jurys qui composeront le jury officiel qui remettra les Clions aux différents lauréats. Et les noms sont connus.Cette année, le président du jury officiel sera, comédien et réalisateur belge. A ses côtés, on retrouvera(une actrice française à l'affiche, notamment de Candice Renoir),(une actrice et réalisatrice belge, nommée deux fois au Magritte du meilleur second rôle),(une actrice belge),(un acteur franco-algérien notamment connu pour son rôle dans Section de recherches et Une famille formidable),(un acteur français qui joue notamment dans la série Grand Hôtel) et(un acteur belge lauréat du Magritte du meilleur acteur en 2017).Un beau casting déniché par les organisateurs qui espèrent faire de cette édition une belle séance malgré des circonstances exceptionnelles et compliquées.