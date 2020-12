Au conseil communal de Braine-l’Alleud ce lundi soir, le collège a annoncé qu’il refusait le permis de construction de 51 appartements répartis sur 4 immeubles, entre la rue Ernest Laurent et l’avenue de la Garde Impériale. Le collège a justifié ce refus par principe de bonne cohésion sociale, jugeant le projet inapproprié et trop dense sur le terrain visé. En outre, 55 courriers de réclamation et 4 pétitions rassemblant plus de 1.100 riverains ont été envoyés à la commune.

L’échevin de l’urbanisme Jean-Marc Wautier a toutefois annoncé que le collège s’attendait à l’introduction d’un recours au Conseil d’État par le promoteur, la société Thomas&Piron. Éric Vasanne, un membre du comité des riverains opposé au projet, se réjouit de cette décision et se dit prêt à aller plus loin s’il le faut. "Nous devrons demander un financement participatif mais nous serons prêts. Aujourd’hui, c’est une petite victoire mais la guerre n’est pas finie", dit-il.

Pour rappel, en décembre 2019, les habitants du quartier découvraient les intentions du promoteur pour ce terrain et s’étaient immédiatement mobilisés. "Dès qu’on a vu les panneaux, il y a eu très vite une forte mobilisation, rappelle Eric Vasanne. Des citoyens, dont moi, sont allés informer les gens du quartier, et on a créé une pétition en ligne. Au total, on a récolté plus d’un millier de signatures."

Début mars se déroulait une réunion de concertation. Les citoyens avaient réuni une somme d’argent pour être défendus par un avocat. "Nos arguments, c’était surtout la stabilité du sous-sol, la densité de population, l’impact sur le quartier, les risques de ruissellement, les aléas de la construction." Les riverains sont aujourd’hui heureux que la commune ait tenu compte de leur exposé.