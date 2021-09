Le contournement de Braine-l’Alleud continue de susciter de vives réactions et la question s’est invitée en commission., note le député André Antoine.

En effet, l’enquête publique concernant le contournement Ouest de Braine-l’Alleud est sur le point de se terminer. “Les opposants se mobilisent pour réagir et Écolo, qui ne veut pas de ce projet dans sa version actuelle, met en avant une alternative. Si le problème que l’on cherche à résoudre est la congestion automobile sur la chaussée d’Alsemberg et au carrefour entre celle-ci et les chaussées Bara et de Tubize, il est grand temps de mettre en œuvre une solution beaucoup moins coûteuse que cette voirie multimodale à la justification hasardeuse, affirment les Verts brainois. Du reste, une étude de mobilité montre que la fluidité du trafic en serait largement améliorée. Cette solution était déjà préconisée voici dix ans, sans succès.”