Six mois de prison pour vol à l’étalage

Le 10 août dernier, Eric C. a été intercepté après avoir passé les caisses du Colruyt de Braine-l’Alleud en ayant « oublié » de payer tous les articles qu’il avait pris en rayon. Il était accompagné de Stéphanie P., qu’il s’est empressé de dédouaner lorsqu’il a dû avouer avoir commis ces vols à l’étalage. D’après lui, elle n’était pas au courant de ce qu’il allait faire.

Bien tenté mais en réalité, l’intéressée a affirmé le contraire aux enquêteurs. L’idée était bien de se rendre à deux dans le commerce et de se servir à l’oeil. Ce qui n’a pas vraiment étonné les policiers puisque la demoiselle a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour avoir commis ce type de vol.

La première interpellation n’a visiblement pas dissuadé Eric de recommencer. Plus au Colruyt de Braine cette fois, mais à Nivelles. Le 18 août, accompagné de Laurent D., c’est dans les rayons d’une parapharmacie ouverte non loin du Shopping Center qu’il a fait son marché. Lorsque le duo a été pincé, ils avaient dissimulé sur eux pour plus de 500 euros de produits cosmétiques.

Comme à Braine, Eric n’avait aucun papier d’identité sur lui. Il a expliqué qu’il est aujourd’hui sans domicile fixe, qu’il est français d’origine et que pour manger, il n’a pas d’autre choix que de voler. Pour manger sans doute, mais aussi pour acheter de la cocaïne dont il a avoué être consommateur régulier.

Il n’a pas d’antécédents judiciaires en Belgique - comme il est sans papier, la vérification n’est pas évidente - mais il a précisé à la police qu’il ne voulait pas rentrer en France, parce qu’il y risque des peines de prison.

Les trois prévenus ont été cités devant le tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée, mais ils n’ont pas fait le déplacement à Nivelles pour venir s’expliquer. Leur dossier a dès lors été examiné par défaut et le jugement vient de tomber.

Eric écope de six mois d’emprisonnement ferme et d’une amende de 400 euros, tandis que Stéphanie prend trois mois de prison et 320 euros d’amende. Laurent, dont le rôle était moindre, est condamné à la même peine que Stéphanie mais assortie d’un sursis.