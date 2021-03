Fleur de sureau, reine des prés, Lippia dulcis : ces mots ne vous disent peut-être rien mais ce sont des plantes herbacées qui peuvent être utilisées en cuisine. Claude Remacle-Laborie, une habitante de Genval a eu l’idée de planter entre 40 et 60 types de plantes et d’herbes comestibles différentes sur les terrains qu’on lui prête aux Jardins du Menil à Braine-l’Alleud, ainsi qu’à Lillois. "Pendant l’hiver, j’ai acheté les graines et fait quelques semis qui seront bientôt prêts à être mis en terre", explique-t-elle.

