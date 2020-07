Un peu partout, la reprise a été (ou est encore) difficile, les clients ne se bousculant pas devant les commerces. Alors pour leur donner envie de refaire leurs emplettes dans la cité du Lion, les autorités communales ont décidé, il y a quelques semaines, de proposer des chèques en échange d’une certaine somme achetée dans les commerces locaux. Et on peut dire que l’idée a fait mouche. "Ça fonctionne super bien, se réjouit Brian Grillmaier, l’échevin du Commerce. Jusqu’à présent, on a distribué plus de 2 300 chèques pour les commerces, ce qui représente environ 50 000 euros."

Une action qui plaît aux clients, aux commerçants mais aussi aux touristes. "On commence à en entendre parler dans d’autres communes et certaines personnes disent qu’elles préfèrent venir faire leurs courses à Waterloo grâce à ces chèques."

Fort de ce succès, le même principe (un bon d’achat offert après une certaine somme sur une addition) a été lancé pour l’Horeca. "Ce n’est que le début mais on a déjà pas mal de personnes qui sont venues échanger des bons, continue l’échevin du Commerce. L’action pour le commerce est prévue jusqu’à fin juillet alors que celle pour l’Horeca sera prolongée jusqu’au 30 septembre car on pense que même si la relance n’est pas mauvaise, parce que les gens ont envie de sortir, cet élan sera peut-être moins important plus tard et l’Horeca aura donc bien besoin de cette aide."

Les autorités communales ont donc tapé dans le mille avec cette action qui, attention, est disponible dans la limite du budget qui y a été alloué.