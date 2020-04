Plusieurs gros événements annulés à cause du coronavirus à Waterloo © DR Waterloo - Braine l'Alleud J.Br.

La traditionnelle brocante de Joli-Bois est annulée, tout comme le premier festival de la BD.

A cause de la crise liée au Coronavirus, les événements prévus ces prochaines semaines (voire même ces prochains mois) tombent à l'eau chacun à leur tour et la cité du Lion n'échappe malheureusement pas à la règle. Récemment, c'est la brocante de Joli-Bois, prévue le 28 juin, qui a été annulée. " L'ACJBW (Association des Commerçants de Joli-Bois à Waterloo) vous informe qu'en raison de la crise du Covid-19 et vu que les rassemblements ne seront sans doute pas tolérés au mois de juin, le comité a décidé de reporter la brocante vers le début du mois d'octobre 2020."



Une décision forte puisqu'il faut savoir que ce ne sont pas moins de 500 emplacements qui sont mis à disposition des brocanteurs. Néanmoins, les organisateurs précisent tout de même que les réservations qui avaient été effectuées restent valables et que celles et ceux qui souhaitent se faire rembourser peuvent prendre contact avec les organisateurs. Avec la brocante, c'est tout un week-end festif qui tombe à l'eau car un marché des artisans était aussi prévu ainsi qu'une grande fête foraine.



Mais la brocante de Joli-Bois n'est pas le seul événement qui a été annulé. Alors qu'il était prévu les 29, 30 et 31 mai prochains, le tout premier festival de BD est reporté... à l'année prochaine. Mis sur pied grâce à plusieurs passionnés, il avait déjà prévu la venue d'une vingtaine d'artistes aux Ecuries de Waterloo. Finalement, il faudra attendre encore un an avant de se plonger dans ce tout premier festival d'un nouveau genre. Décidément, le Coronavirus ne cesse de faire parler de lui et continue d'avoir un impact direct sur notre vie quotidienne...