Il y a quelques jours, Olivier Vanham, chef de file du parti de l’opposition Intérêts Brainois, postait le résultat du concours de couronnes de Noël organisé par son parti sur sa page Facebook. Celui-ci récompensait les cinq personnes qui ont accumulé le plus de "likes" avec des chèques de 50 euros à dépenser dans les commerces locaux.

Mais l’histoire a tourné à la polémique ce vendredi. Pierre Lambrette, le président du CPAS de Braine-l’Alleud, a repartagé la photo en remettant en cause l’objectivité du conseiller communal. Il l’accuse d’avoir fait gagner les sympathisants de son parti. En cause, la conseillère communale Georgette Dussen, lauréate du concours qui apparaît sur la photo de la publication.

Le chef de file d’Intérêts Brainois se dit offusqué par l’attitude du président du CPAS. "C’est très médiocre. Sa petitesse d’esprit est d’une tristesse infinie, surtout dans le contexte actuel." Selon ses dires, son but était avant tout de mettre en avant les commerces brainois tout en proposant une activité ludique aux citoyens dans cette période de fêtes pas comme les autres. Il se dit déçu de voir ce genre d’action vilipendée par un membre de la majorité. "On propose un projet sympa et en fait on se rend compte que personne ne peut faire des initiatives en fait."

Pierre Lambrette dénonce un manque de transparence de la part du conseiller communal en insistant sur leur fait qu’il est également lauréat de son propre concours. "Oui j’ai participé, mais je ne me suis pas fait gagner. En plus, j’ai offert les 250 euros de récompense de ma poche. Je n’allais pas me l’offrir à moi-même !", se défend Olivier Vanham. Il ne comprend pas que son initiative soit discréditée à ce point. Il rappelle également que le concours était ouvert à tous, quelles que soient les idées politiques des citoyens.

"Comment transformer une initiative qui se veut ouverte à tous et chaleureuse en douteux cadeau entre amis", a conclu le président du CPAS dans sa publication qui n’est passée inaperçue.