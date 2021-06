Le centre de vaccination de Braine-l’Alleud offre la possibilité de venir se faire vacciner sans rendez-vous ce samedi 26 juin entre midi et 18h. « On arrive à un état de vaccination assez avancé et toutes les personnes à risques ont été appelées et vaccinées. On permet avec cette journée porte ouverte de faire revenir les personnes indécises ou qui ne se sont pas manifestées à leur rendez-vous pour diverses raisons », explique Simon Benali, coordinateur du centre. Selon ses dires, l’approvisionnement est assez confortable à présent pour que cette journée soit organisée. « Si ça marche bien, pourquoi ne pas recommencer une autre fois, en fonction de comment se déroulera le journée », ajoute Simon Benali. Le premier arrivé sera évidemment le premier servi, étant donné que les responsables du centre ne savent pas encore quel sera l’engouement de cette porte ouverte à la vaccination. « On a estimé être capable de le faire, c’est en quelque sorte un test pour le centre. Le caractère prioritaire est passé et on veut élargir la portée de la vaccination », confie le coordinateur. Avant midi et après 18h, la vaccination se fait comme d’habitude sur rendez-vous.

Cette semaine, il est également possible de recevoir un rendez-vous, tout simplement en envoyant un mail au centre via l’adresse centrevaccinationbla@gmail.com. « On a déjà eu pas mal de personnes inscrites par mail. Cette liste permet aussi de nous rendre compte de la demande et d’élargir notre vision grâce à elle », explique Simon Benali. Pour rappel, la vaccination est à présent ouverte au plus de 16 ans. La commune signale que le Comirnaty et Pfizer sont les vaccins les plus administrés au centre et cela dépend de la personne concernée. Cela fait depuis le 15 mars que le centre de Braine-l’Alleud est opérationnel dans le Hall Omnisport rue Ernest Laurent.