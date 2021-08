Le 6 juillet dernier, l’oiseau qui faisait le bonheur des clients du Tom & Co avait disparu

Trois vols commis dans des commerces valent à une dame, qui a déjà été condamnée en 2008 pour le même type de faits et avait été mise en garde par le parquet en avril dernier, de se retrouver devant le tribunal correctionnel.

Il y a parmi les préventions des vols qui ne sont pas très exceptionnels, comme celui de quelques robes dans une boutique de vêtements de Waterloo le 17 juillet dernier, ou encore celui d’un panier entier d’aliments dans un DéliTraiteur de Braine au mois de janvier. Par contre, la prévenue doit aussi s’expliquer pour avoir dérobé… une perruche.

Il s’agit d’un animal visiblement bien connu des Brainois puisque l’oiseau avait l’habitude de se promener en liberté dans les locaux du Tom & Co, et ne détestait pas se poser de temps en temps sur les clients. Le 6 juillet dernier, après la visite de la prévenu et de son fils au magasin, la perruche avait disparu.

Les images de caméras de surveillance ont montré ce qui s’était passé et le lendemain, la police est allée au domicile de la suspecte. Où la perruche se trouvait effectivement. Les images avaient également permis de déterminer que la veille, la prévenue s’était déjà rendue sur place, sans doute pour une sorte de repérage.

"C’est un oiseau qui était libre dans le magasin et qui s’accrochait à tout le monde, a expliqué la prévenue devant le tribunal. Mon fils est sorti avec, mais on ne voulait pas le garder: on voulait le rendre au magasin."

Du côté du ministère public, la substitut a émis de sérieux doutes sur cette version des faits. Si l’intention était de rapporter la perruche, pourquoi être sorti du commerce avec elle, ou n’avoir pas fait demi-tour rapidement ?

Vu les antécédents de la prévenue et la présence de ses enfants lors des trois vols commis, une peine de travail de 120 heures (ou un an de prison en cas d’inexécution) a été requise. Jugement ce mercredi.