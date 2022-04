Si une bonne partie des constructions qui se trouvaient au pied de la butte du Lion ont été rasées dans le cadre de la création du nouveau Mémorial sous le niveau du sol et de la transformation du Hameau du Lion en vue du bicentenaire de la bataille en 2015, le Panorama, lui, a été préservé. Et même mieux mis en valeur. Il s’agit d’un des rares exemples en Europe où toutes les composantes de ce type d’architecture ont été conservées, et l’ensemble est classé comme monument historique depuis 1998.