Politique, masques, administration, piscine… Le "Facebook live" communal a été dense.

Exercice inédit, dimanche durant près de deux heures, pour le bourgmestre Vincent Scourneau, le président du CPAS Pierre Lambrette, le chef de la zone de police Stéphane Vanhaeren et la directrice du département infirmier du Chirec Virginie Laurent. Comme annoncé, ils ont répondu, via un "Facebook live", à différentes questions à propos de la crise sanitaire en cours et de sa gestion.