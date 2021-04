Arnaud Spriesterbach, en aveu d’avoir tué son père en lui défonçant le crâne à coups de maillet en avril 2019 à Braine-l’Alleud, avait évoqué devant les enquêteurs puis de manière allusive jeudi lors de l’interrogatoire d’audience, un des mobiles de son acte. Il aurait subi, alors qu’il avait neuf ans, des abus sexuels de la part de Philippe Spriesterbach. Sans jamais en avoir parlé à personne avant de commettre l’irréparable…

Possible ? Vendredi, les frères de la victime, qui se sont constitués parties civiles, avaient défendu la mémoire de Philippe Spriesterbach. Ils affirmaient ne pas croire du tout à cette version, demandant explicitement à la cour d’assises qu’on ne se trompe pas de procès, et qu’on fasse cette semaine celui de l’accusé, et pas celui de la victime.