L’enquête publique s’est officiellement terminée ce mardi.

Depuis que la nouvelle demande de permis visant l’ouverture d’un Lidl de 1 330 m2 sur la chaussée de Bruxelles, juste en face du Pizza Hut, a été rentrée, le projet n’a cessé de faire l’unanimité contre lui. Que ce soit dans le chef des riverains ou des autorités communales, on ne voit pas cette arrivée d’un bon œil pour plusieurs raisons. "La première, c’est que l’offre alimentaire est suffisante, explique Florence Reuter, la bourgmestre. Ensuite, il risque d’y avoir clairement un problème en matière de mobilité sur un axe déjà saturé."

Si les autorités communales n’ont pas encore officiellement exprimé leur position sur ce projet (elles n’en ont pas le droit tant que l’enquête publique est en cours et un collège prévu lundi prochain aura ce point à l’ordre du jour), on sent très bien dans quel sens penche la balance. Une balance qui penche dans le même sens du côté des citoyens car une petite centaine de lettres de réclamation ont été envoyées à l’administration communale durant l’enquête publique. "C’est beaucoup car, pour certains projets, on n’en reçoit parfois qu’une, sourit la bourgmestre waterlootoise. Elles viennent pour la plupart de personnes qui sont directement visées et impactées par cette installation."

Dans les jours qui viennent, les autorités communales remettront donc leur avis officiel. Même si cet avis est négatif, ce qui ne fait pas l’ombre d’un doute, les édiles n’ayant jamais caché qu’un tel projet en plein centre n’est pas le plus adéquat, ce n’est pas pour autant que Lidl ne recevra pas son permis. "C’est le fonctionnaire des implantations commerciales qui est compétent en la matière et qui décidera donc de l’octroi, ou non, du permis", précise Florence Reuter.

Mais peu importe l’avis qui sera prochainement rendu par le fonctionnaire, il y a fort à parier que l’on se dirige vers une bataille juridique car Lidl ne se contentera pas d’un "non" alors que la commune ira certainement en recours en cas de "oui".