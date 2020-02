Le projet a été présenté au cours d’une réunion publique il y a quelques jours.

Près de 70 personnes se sont déplacées pour entendre la présentation concrète du projet de transformation du château de la Rose qui, à terme, devrait accueillir 144 logements, 159 places de parkings en souterrain, 50 en surface, une crèche, du commerce, de l’Horeca, des professions libérales, un espace de co-working et une plaine de jeux.

Un vaste projet qui, d’après le représentant de City Tools, le bureau d’urbanisme et de participation citoyenne, a été adapté après les différentes réunions qui se sont tenues avec les riverains. "Les éléments jugés positifs ont été préservés, voire renforcées, et des modifications ont été apportées, explique-t-il. Ces modifications portent sur la diminution de la densité et des gabarits, sur l’augmentation de la taille du parc, sur une meilleure mise en valeur du château de la Rose et sur la volonté de donner au projet un esprit de village, de communauté en interaction avec l’esprit du quartier du Chenois."

Un projet ouvert sur le quartier

Concrètement, le projet va se développer autour d’un parc central, et il présente différentes typologies de logements faisant écho à la typologie du Chenois. Un projet qui se veut en parfaite harmonie avec le quartier et qui ne se referme pas sur lui-même. "Le projet se veut perméable, poreux et traversant grâce à des espaces ouverts depuis et vers l’intérieur du parc. Du côté de la chaussée, une placette est prévue et elle est entourée de commerces."

Un vaste projet qui ne sortira forcément pas de terre demain. Après cette réunion préalable et obligatoire, l’étude d’incidence devrait se terminer d’ici quelques mois. Ensuite, lors du traitement de la demande de permis, une enquête publique sera organisée pendant 30 jours où tout le monde aura l’occasion de donner son avis. Enfin, une fois le permis obtenu et l’enquête publique terminée, il faudra encore compter entre deux et trois ans de chantier.

La mobilité dans le quartier: la principale inquiétude des riverains

Lors de la séance de questions/réponses, il est apparu qu’un thème suscitait de nombreuses interrogations : la mobilité. "On envisage les impacts du projet au sens large, sur l’ensemble des voiries et des carrefours qui seront concernés par le projet, et pour tous les modes de circulation. On va objectiver les problèmes de trafic et de congestion et on a pour mission de voir comment vont s’insérer les flux, de manière sécurisée, dans les voiries existantes, et notamment sur la chaussée Bara." Quant aux problèmes de parking, le promoteur préconise "un changement dans les habitudes. Si on ne change pas, forcément, il y aura des embouteillages. On a ici des logements de types diversifiés, et donc aussi des petits logements, et on peut imaginer que l’on ne se déplace plus comme on l’a fait les 40 ou 50 dernières années".