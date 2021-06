André Antoine (CDH) souhaitait que la région wallonne rachète le domaine d’Argenteuil.

Il y a un peu plus de deux semaines, faisant certainement suite à notre article concernant l’avenir du domaine d’Argenteuil à Waterloo, André Antoine (CDH) venait avec une proposition à la Région wallonne : pourquoi ne rachèterait-elle pas le site ? L’idée : “Situé aux portes de la capitale européenne et belge, le domaine s’inscrit dans une offre touristique assez prestigieuse. Il pourrait constituer un itinéraire touristique fabuleux dans un mouchoir de poche susceptible, dans une offre coordonnée, d’attirer des centaines de milliers de visiteurs venus de Belgique ou d’ailleurs”, notait il y a quelques jours l’Humaniste.

C’est donc avec beaucoup de motivation et d’ondes positives qu’il a déposé une résolution, et non pas une question qui n’aurait pas demandé de vote, au Parlement de Wallonie afin que chacun se positionne sur le sujet.

Mais sa motivation en a rapidement pris un coup. En effet, la Région wallonne a décidé de ne pas suivre cette proposition et a donc dit “non” au rachat du domaine d’Argenteuil. Principaux griefs : le coût de gestion d’un tel patrimoine sans oublier l’entretien du domaine qui, rappelons-le, s’étend tout de même sur quelque 136 hectares !