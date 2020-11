Comme souvent ces dernières semaines, les policiers de la zone de police ont été mis à rude contribution ce week-end. Et dans un premier temps, c'est vendredi qu'ils ont dû faire face à un gros rassemblement de 19 personnes. En fin de journée, entre 19h44 et 19h55, ils ont été avertis d'un rassemblement de plusieurs véhicules derrière un bâtiment, dans un parking de la drève Richelle. Sur place, les policiers ont constaté qu’il s'agissait effectivement d'un rassemblement de voitures de tuning et, à côté de ses véhicules, se trouvaient 19 personnes. Celles-ci ne respectaient pas les mesures de distance sociale et ne portaient pas le masque. Les forces de l'ordre ont donc pris l'identité de toutes les personnes présentes et 19 PV ont donc été rédigés. Les policiers ont ensuite demandé à tous les protagonistes de quitter les lieux, ce qu’ils ont fait sans broncher.



Et si cette intervention s'est bien déroulée, celle du samedi a été un peu plus mouvementée pour les forces de l'ordre waterlootoises. Peu avant minuit, des agents de police repèrent la présence de trois personnes dans la rue du Couvent et font demi-tour pour les contrôler, le couvre-feu étant en vigueur. C'est à ce moment que les trois protagonistes ont tenté de fuir et que finalement, l'un d'entre eux a été interpellé. Lorsque les policiers lui ont demandé ce qu'il faisait sur place, il a commencé à les insulter. Il semblait sous influence de l'alcool et s'est même permis de menacer les policiers de leur cracher dessus s'ils s'approchaient de trop.



Les policiers n'ont eu d'autre choix que d'intervenir mais au moment où ils lui ont placé les bracelets de sécurité, il a tenté de leur cracher dessus, comme il les avait menacés. L'homme en question a été privé de liberté, ramené au commissariat et arrêté administrativement pour ivresse publique. Un PV Covid a également été rédigé.



Enfin, alors qu'ils retournaient au commissariat, les policiers ont aussi constaté qu'une personne tentait de sa cacher lors de leur passage. Il s'agissait en fait... de l'un des deux autres fuyards de la rue du Couvent. Il a également été privé de liberté, ramené au commissariat et sanctionné d'un PV Covid ainsi que pour ivresse publique.