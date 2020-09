Après avoir passé 30 ans aux États-Unis où elle a exercé plusieurs années en tant que vétérinaire avant de travailler dans l’industrie pharmaceutique, Virginie Goffaux est revenue s’établir en Belgique. Après avoir enseigné et travaillé pour UCB, elle vient de lancer sa start-up, AnimEd Solutions.

Objectif ? Venir en aide aux animaux de compagnie mais en éduquant mieux leurs propriétaires à la santé de leurs compagnons à quatre pattes. Et également soutenir les vétérinaires qui, ces dernières années, rencontrent pas mal de difficultés face à des clients qui, avant de les consulter, tentent de trouver des solutions aux problèmes de leur chien ou de leur chat sur des sites internet. "Docteur Google", soupire Virginie Goffaux, qui pourrait créer un musée des horreurs en rassemblant les inepties que l’on peut trouver sur certains sites. Pour elle, il est clair qu’avant de poser un diagnostic, il faut tenir compte de l’historique de l’animal et de son environnement. Puis suivre une méthode scientifique pour agir. Bref, il faut être un vétérinaire professionnel.

Elle a imaginé deux outils pour sensibiliser les propriétaires d’animaux. Le premier est une plateforme internet relativement classique, qui sera mise en ligne le 1er décembre, mais on peut déjà en avoir un avant-goût sur le site animedsolutions.com. Le deuxième est plus original : il s’agit d’e-Expos, des congrès virtuels spécialisés sur la santé animale, qui auront lieu deux fois par an. Le premier est prévu du 1er octobre au 1er décembre, et il est accessible gratuitement pour le grand public et pour les professionnels.

V.F.