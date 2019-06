Napoléon et Wellington campent à nouveau à deux pas de la Butte et dimanche matin, plusieurs centaines de reconstitueurs en uniforme se sont affrontés pour rejouer, sur les lieux de 1815, l’attaque de la ferme d’Hougoumont.

Les combats ont fait rage, pour le bonheur de très nombreux spectateurs. Les Français sont parvenus à la porte de la ferme sous le feu ennemi, ils l’ont brièvement ouverte et, comme le veut la vérité historique, quelques courageux britanniques sont parvenus à la refermer.



La différence, c’est que tout cela s’est passé sous un franc soleil et avec des commentaires en trois langues pour permettre aux non-initiés de comprendre les phases de la bataille, d’identifier les forces en présence ou encore d’en apprendre plus sur l’efficacité (relative) des armes employées par les Français ou par les Alliés.



Des animations et des visites des différents bivouacs sont également prévues jusqu’à la fin de l’après-midi au pied de la butte du Lion, à la ferme d’Hougoumont ainsi qu’au dernier Quartier-Général de Napoléon, à Vieux-Genappe.