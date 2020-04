Le parc à conteneurs brainois ouvre ce mercredi selon d’autres modalités que ceux d’inBW

Comme les autres « recyparcs » du Brabant wallon, celui qui est ouvert aux habitants de Braine-l’Alleud et de Waterloo, le long de la chaussée de Nivelles à Braine, rouvrira ses portes ce mercredi aux horaires habituels (de 13h à 19h en semaine, de 9h à 17 h le samedi). Il ne s’agit pas d’un parc à conteneurs inscrit dans le réseau de ceux qui sont gérés par l’intercommunale inBW, et les modalités à respecter sont donc différentes.

Concrètement, on ne pourra pas y déposer les papiers et les cartons puisqu’ils sont ramassés normalement de porte en porte dans les deux communes. Les utilisateurs ne pourront donc apporter que les déchets verts.

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire, pour les Brainois et les Waterlootois, de prendre un rendez-vous. Pour ne pas provoquer d’engorgement, les responsables indiquent tout de même que le recours au recyparc pour ces déchets verts, à ce stade, ne doit se faire qu’en cas d’absolue nécessité: quand les citoyens n’ont pas de place pour le stockage, ne peuvent pas utiliser la technique du mulching ou constituer un compost.

Il y a également des consignes strictes à respecter pour les visiteurs, sous peine d’exclusion du site. Il faudra ainsi porter un masque et des gants et à leur arrivée, les usagers devront rester dans leur véhicule jusqu’au conteneur qui leur sera indiqué par l’agent. Pour la sécurité de tous, les fenêtres de la voiture devront être maintenues fermées et chaque usager devra venir avec ses propres outils : pas question de mettre à disposition des pelles ou des brosses qui passeront de main en main. Une seule personne seulement devra se trouver dans la voiture.