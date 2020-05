Le déconfinement permet des conseils physiques mais il y a des risques…

L’opposition brainoise a regretté, lors de l’annonce du "Facebook live" du bourgmestre Vincent Scourneau, que la majorité n’organise pas un vrai conseil communal. Ce n’était pas possible à ce moment-là, mais à présent, la Région wallonne autorise de nouveau ce type de réunion. Le maïeur brainois l’a envisagé… puis a eu un gros doute.

Parce qu’un conseil communal physique, c’est mettre en présence l’entièreté du collège et des conseillers communaux, le directeur général, et plusieurs chefs de service puisqu’on y abordera inévitablement le fonctionnement de l’administration durant la crise. Soit une quarantaine de personnes. Imaginons que quelques jours plus tard, un des participants soit testé positif au Covid-19 : tout le monde doit rester confiné à domicile durant deux semaines. En clair, même si le télétravail reste possible, la commune est décapitée !

Pour éviter cela, le maïeur avait suggéré un système de pairage comme cela se fait dans d’autres assemblées. Mais rien n’oblige l’opposition à accepter…

"C’est une question pertinente, reconnaît Olivier Rubay, le porte-parole du ministre en charge des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne. Comme le Conseil national de sécurité prévoit l’ouverture des magasins et le retour au travail, il est logique d’autoriser les conseils communaux, ce qui est très attendu. Mais on a prévu aussi une possibilité de les organiser de manière virtuelle."

C’est cette piste qui est désormais privilégiée à Braine. Ce conseil un peu particulier est prévu le 18 mai.