L’Association interquartiers de Waterloo demande au collège de refuser le projet.

Lors du dernier conseil communal, les groupes Ecolo et MVW (Mieux Vivre à Waterloo) ont questionné la bourgmestre sur ce projet de sept habitations aux abords du bois des Bruyères qui est soumis à l’enquête publique jusqu’au 16 juin. Deux inquiétudes dans ces questions : le timing, en plein confinement, et l’ampleur du projet. “Nous avons reçu le dossier au début du mois de mai et l’enquête publique a débuté le 18 mai, explique Florence Reuter. Nous avons attendu d’être dans cette première phase de déconfinement pour lancer l’enquête.”

Quant au projet en lui-même, bien évidemment, l’enquête publique étant en cours, les autorités communales ne peuvent, officiellement, se prononcer. “Ce que je peux dire, c’est qu’on se trouve dans une zone habitable, constructible et qu’ils sont propriétaires des terrains, continue la bourgmestre. Il s’agit d’un projet de sept habitations unifamiliales alors qu’à la base, le projet prévoyait également la construction d’un immeuble. C’est plus raisonnable mais ceci ne préjuge pas d’une quelconque décision du Collège sur ce projet.”

D’autant que celui-ci se trouve aux abords du bois des Bruyères, un site qui a déjà fait parler de lui à de nombreuses reprises. “À terme, notre objectif est toujours bien de récupérer le bois des Bruyères et on travaille dessus, continue Florence Reuter. Aujourd’hui, une partie appartient toujours au privé et même si on met tout en œuvre pour le récupérer, on marche sur des œufs pour le moment.”

De son côté, l’AIQW (l’Association interquartiers de Waterloo), dont Bernard Catala (MVW) est adminsitrateur, pointe l’importance de garder une zone tampon naturelle entre la zone d’habitat et la zone boisée, craint une augmentation de la circulation et demande au Collège de refuser ce projet.